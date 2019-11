No mentí, mi elección fue legal y con Ley en mano defenderé a víctimas: Rosario Piedra

María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró que su elección fue legal y que su administración se dedicará a defender a las víctimas.

"No he mentido, he cumplido con los requisitos que la Ley exigía para aspirar al cargo que hoy ocupo. Mi elección fue absolutamente legal y con la Ley en la mano defenderé a las víctimas", dijo en conferencia de prensa.

La defensora de los derechos humanos aseguró que esperará la resolución de los recursos que se han interpuesto en contra de su nombramiento.

"Respeto a quienes disienten de mi nombramiento y estaré pendiente de la definición de sus recursos", continuó.

Rosario Piedra anunció las acciones que tomará su administración, las cuales respetarán el principio de austeridad y se centrarán en acelerar los procesos de atención a víctimas, muestra de ello es que iniciarán las revisiones de los archivos de quejas rezagados.

"Hoy regresamos la Comisión al pueblo de México, la sacamos de las oficinas para darla a quien la necesita. Será, en los hechos, la defensoría del pueblo", indicó.

En materia de austeridad, dijo que ningún servidor público de la CNDH ganará más que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 esté aprobado, publicará el tabulador de sueldos de los primeros seis mandos de la Comisión.

"Se reducirán un ahorro del 30 por ciento del gasto actual para darlo al área de quejas y atención a víctimas", adelantó.

Piedra Ibarra rindió protesta como Comisionada el pasado 12 de noviembre, lo hizo entre abucheos y reclamos de la oposición en el Senado de la República.

También dijo que mantendrá un diálogo abierto con las personas defensoras y buscará facilitar los procesos para las víctimas porque las entiende.

"Yo soy una víctima y he estado en lucha por 40 años, sé lo difícil que es luchar contra la corrupción, por eso llamó a las personas que quieran sumarse a la defensa de los derechos a acercarse", mencionó.

"Me siento muy orgullosa al asumir este cargo, tengo el respaldo de víctimas, colectivos, organizaciones civiles que han luchado por años porque se respeten sus derechos, de ambientalistas, incluso periodistas", aseguró.

Al ser cuestionada negó llamar a la prensa chayoteros y afirmó que mantendrá el diálogo con los medios de comunicación.

Narró que en sus primeras visitas a las instalaciones de la CNDH se percató de que en algunos espacios no hay personal y criticó otros "hasta ostentosos", por lo que una de sus propuestas es colocar módulos itinerantes en distintos estados para "no estar incrustados en edificios lujosísimos y sí con la gente".