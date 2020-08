No necesariamente se vacunará a todos: López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que no toda la población mexicana será vacunada contra la COVID-19 y por esta razón, la Secretaría de Salud definirá un esquema de vacunación.

"Un detalle técnico es que no se debe entender el potencial ´acceso universal´ a que necesariamente se tienen que vacunar todas las personas. Pero el esquema exacto de vacunación se definirá cuando tengamos conocimiento de las características de la protección que pudiera brindar esta o cualquier otra vacuna", dijo López-Gatell.

Durante su participación en la conferencia diaria sobre el avance de la epidemia en México, el epidemiólogo mexicano aseguró que "probablemente" las personas mayores a 60 años, aquellas con enfermedades crónicas -diabetes, obesidad, hipertensión, insuficiencia renal, etc.- y personal con riesgo de exposición alto, tendrán prioridad cuando la primera vacuna esté lista.

En este sentido, explicó que no todas las vacunas protegen para los mismos fines aunque detalló que en México existen cuatro tipos de protección cuando se adquiere una vacuna: contra la infección, contra la enfermedad, contra la enfermedad grave y protección contra la transmisión.

"Son cuatro de varios tipos de objetivos de vacunación, pero mientras no estén en los resultados de la fase 3 y posiblemente otros adicionales que continuarán con ensayos complementarios, no se podría definir a priori cuál es el esquema de vacunación", expresó.

Por otra parte, López-Gatell mencionó que aun cuando el laboratorio AstraZeneca ya tiene el producto candidato a vacuna en la última etapa del proceso de desarrollo de vacunas, no es posible saltarse fases indispensables para que los resultados sean exitosos.

"Lo que todos deseamos es que la evidencia sea favorable, que la vacuna realmente sea eficaz y que sea segura, pero en la historia de las vacunas han existido candidatos que están muy avanzados y cuando se encuentra en la fase 3, desafortunadamente se han encontrado que no son suficientemente eficaces o suficientemente seguras" detalló.

Para que se pueda respaldar el producto, agregó que es necesaria la autorización de las autoridades sanitarias, pues este permiso es uno de los elementos más importantes para que este proceso se haga con absoluto rigor técnico y metodológico, y en estricto apego a revisar con detalle toda la evidencia científica.

"Si no tiene alguna de las características deseables en estos tres elementos, puede no recibir un registro sanitario; por más que deseamos tener una vacuna, debemos ser muy conscientes que por razones de seguridad de las personas no se deben anticipar las cosas hasta que se tenga ese resultado" finalizó.