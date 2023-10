“No nos han contactado ni nos dicen nada”

Ciudad de México.- Mexicanos que se encuentran varados en Israel cuestionaron el protocolo que utilizó la embajada de nuestro país y el gobierno para decidir y seleccionar la salida de los connacionales en los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, porque acusaron que ni siquiera se ocuparon todos los asientos en ambos vuelos.

Laura Hernández, originaria de la Ciudad de México, contó que “hasta este momento no nos han llamado, no nos han contactado, no me han dicho nada, no sabemos qué criterios tomaron para sacar a la gente. Tengo dos adultos mayores con enfermedades crónicas, pensaría que serían primeros en salir”.

José Rivadeneyra Solís, de 68 años y originario de Guadalajara, Jalisco, también se encuentra en el limbo. Según narró a este diario, llamó a la embajada para preguntar cuál era la logística para abordar los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, pero no obtuvo respuesta. “Me respondieron que aún no sabían, no llamaron, se fue la ayuda humanitaria y dejaron a la mayoría. Lo único que pregunto es: ¿Por qué ni siquiera nos llamaron para decirnos que no podían sacarnos a todos y así buscar otras opciones por nuestros propios medios?”. El mexicano llegó a Israel para aprender el idioma hebreo. Su plan era quedarse hasta noviembre.

Puente aéreo

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó este jueves que la ciudad de Madrid, España, será la sede del puente aéreo para mexicanos que buscan salir de Israel.

La SRE precisó que la conexión aérea será entre a la ciudad de Tel Aviv, Israel, y Madrid, España, y se cumplirá en aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además habrá una opción de traslado terrestre hacia Jordania.

La SRE indicó que se dará prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad.