"No nos han cumplido", dicen padres de niños con cáncer ante Segob

Papás y familiares de niños con cáncer exigen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador un recorrido por los lugares en donde resguardan los medicamentos para tratar la enfermedad y que cumpla con seriedad la demanda de enviarlos a hospitales de Tijuana, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México.

Al asistir a la cuarta mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, con autoridades de dicha dependencia y de la Secretaría de Salud, los manifestantes se dijeron cansados de que en cada reunión, el gobierno se comprometa a abastecer los medicamentos para cáncer, pero en la realidad no es así.

"No nos han cumplido, las mesas de trabajo no servirán si no cumplen con lo que nos dicen cada semana, nos parece que no entienden que es una situación compleja porque se pone en riesgo la vida de muchos niños. Exigimos que nos lleven a dónde estén los medicamentos, sea Cofepris o el aeropuerto, queremos constatar que los medicamentos existen", dijo Israel Rivas Bastidas.

Un total de 31 adultos y siete menores de edad ingresaron a Segob, para plantear a las autoridades la falta de medicamentos como ifosfamida, asparaginasa, epirubicina y tacrolimus entre otros.

Saúl Santoyo, derechohabiente del ISSSTE, denunció que desde hace 15 días su esposa Patricia Medina no recibe el medicamento epirubicina, por lo que la vida de la mujer que padece cáncer está en riesgo, exhortó a los pacientes que sufren desabasto a ampararse jurídicamente a fin de recibir sus medicinas.

"No podemos esperar, no tenemos tiempo, nos dijeron en el Hospital López Mateos que comprarían de manera extraordinaria, pero no lo han hecho, hago responsable al director del Hospital y le digo a todos los que pasan por un desabasto que se amparen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar jurídicamente al gobierno a que nos entreguen los medicamentos".

Pedro Triana, reclamó que en el Centro Médico Siglo XXI del IMSS no cuentan con ifosfamida, fármaco que su hija de 14 años requiere para atender el tipo de cáncer que padece.

"Si vamos al siglo XXI nos dicen que el medicamento llega mañana, pero al otro día nos dicen lo mismo, la ifosfamida no ha llegado, ya basta de estar jugando, le pido a AMLO que ponga orden y de la instrucción de que se adquieran y distribuyan los medicamentos", comentó previo a la reunión.

Los padres de familia fueron recibidos por Efraín Arizmendi Uribe del IMSS, Alejandro Calderón Alipi, encargado de abasto de medicamentos del Insabi, y por la secretaría de Gobernación, Fausto Razo titular de la unidad de gobierno.