"No nos impongan su visión autoritaria"

Ciudad de México.- Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, pidió al Consejo de Salubridad General que no haga más reglas, porque ya no se necesitan, y destacó: "¡Déjenos decidir! No impongan su visión autoritaria. ¡Ya no necesitamos más reglas! Necesitamos más libertad para elegir lo que nos conviene", subrayó en su blog.

Aseguró que el aislamiento y los cierres han causado un enorme daño a la precaria economía: "¡Sólo permitan que el pueblo trabaje y se gane la vida!".

El dueño de Elektra, TV Azteca, Italika, Banco Azteca y Totalplay dijo que vienen tiempos difíciles y se necesita pensar con claridad y actuar rápido, tomar decisiones objetivas que ayuden a generar bienestar para la gente, "pedimos que no interfieran y lo hagan más difícil. ¡Mucho ayuda el que no estorba!", señaló.

Dijo que muchos países han enfrentado el virus sin cerrar la economía y eso se puede hacer en México, y coincidió en que deben sugerirse lineamientos para enfrentar la enfermedad, pero no usar amenazas para imponerlos.

"¡Déjenos vivir en paz! Dejen de sembrar pánico y miedo con sus campañas de publicidad".

Salinas Pliego escribió que pareciera que desean tener al ciudadano "en estado catatónico" para que no pueda pensar y actuar por cuenta propia.

A los servidores públicos les pidió su apoyo para cuidar a la gente de los criminales, lo que es más preocupante que el virus.

Hizo un llamado para aprender a coexistir con el Covid y dijo respetar a quienes quieren quedarse en casa, "pero pedimos que respetes nuestro derecho a salir y vivir como queremos".