"No nos preocupa un frente opositor"

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en la Cámara Baja, Mario Delgado, y el vicecoordinador de los diputados, Pablo Gómez, le dieron la bienvenida a un posible bloque opositor (PAN, PRI y PRD) para 2021; sin embargo, dijeron que no les preocupa, puesto que los mexicanos saben que "[los integrantes de la oposición] son cómplices de la corrupción".

En entrevista con El Universal, Delgado Carrillo y Gómez Álvarez agregaron que en ese posible bloque opositor no ven ningún proyecto, propuesta o alternativa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo único en que se han quedado los opositores, agregaron, es en la descalificación y en la obstaculización de todo.

"No veo en la oposición ninguna propuesta o alternativa al gobierno de la República. Se han quedado en la descalificación (...) No han entendido que el país ya cambió, que el pueblo de México tomó conciencia, que ya modificó su mentalidad. Ellos [los opositores] siguen con sus formas viejas de hacer política, en la que el eje articulador es la corrupción", declaró Delgado Carrillo.

"Morena tiene sus tareas, pero no en relación con los otros partidos, sino consigo mismo, porque los otros institutos políticos no tienen un programa. Hasta ahorita no han presentado nada, están simplemente de quejumbrosos y poniendo obstáculos", agregó Gómez Álvarez.