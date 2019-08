No nos vamos a pelear con EU, asegura AMLO

Ante las recientes amenazas del gobierno de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no se va a pelear con su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero sí le pidió respetar la soberanía mexicana y llevar una relación de respeto mutuo.

En entrevista, luego de concluir una jornada por hospitales rurales de Zacatecas, el mandatario aclaró que aún con los amagos, no habrá enfrentamientos y seguirá manteniendo una buena relación con el gobierno de Trump.

Esto luego de que el gobierno de Estados Unidos amenazó con descertificar a México por no cumplir su compromiso antidrogas y tomar otras medidas si no se perciben mayores esfuerzos.

"No nos vamos a enfrentar, no nos vamos a pelear con el presidente Trump ni con el gobierno de Estados Unidos. Queremos la cooperación para el desarrollo y que se respete nuestra soberanía, como también nosotros vamos a respetar la de otros pueblos y de otros países. El respeto al derecho ajeno es la paz", señaló el Presidente.

Asimismo, respaldó la nota diplomática que envió el canciller Marcelo Ebrard al gobierno de Estados Unidos: "Sostengo lo que se expresó en el documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso es lo que yo avalo, lo que yo reafirmo, lo que acaba de dar a conocer la secretaría". La semana pasada, el canciller Ebrard respondió al gobierno estadounidense que el narcotráfico es un problema regional.

Antes, durante su mensaje ante trabajadores del hospital rural de Villanueva y el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, el presidente López Obrador reconoció que en el supuesto de que hubiese un bloqueo en la venta de combustibles provenientes de Estados Unidos, México duraría poco, ya que su gobierno compra alrededor de 600 mil barriles diarios de gasolina a ese país.

El Mandatario recordó las recientes amenazas del presidente estadounidense de imponer aranceles a productos mexicanos que se venden en Estados Unidos. Ante eso, López Obrador aseguró que México hubiera respondido igual: con aranceles a productos estadounidenses.

Aunque reconoció que hay muy buenas relaciones con el gobierno de Donald Trump, dijo que sería injusta la imposición de impuestos. "Pero en el supuesto de que hubiese un bloqueo y no nos vendieran gasolina, ¿cuánto tiempo duraría el país? Muy poco", aseguró.

Subrayó que afortunadamente su gobierno logró convencer al presidente Trump de que los aranceles no son el camino, sino la cooperación para el desarrollo. Previo a eso, en el hospital rural de Tlaltenango, el Jefe del Ejecutivo federal pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por la publicidad de la comida chatarra y refrescos, por lo que anunció una campaña nacional para la nutrición.

El Mandatario sostuvo que toda la buena alimentación se ha ido haciendo a un lado, incluso el consumo de carnes con químicos y hormonas ha ido en aumento. Explicó que la campaña va orientada a la prevención de la salud y al combate a enfermedades como la diabetes y la hipertensión.

En otro tema, López Obrador aseveró que "el Presidente no va a ser promotor de la corrupción ni tapadera de nadie; no va a ser cómplice de actos de corrupción".

Es el segundo día de gira del Mandatario por territorio zacatecano, donde estuvo acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, el gobernador Alejandro Tello; el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el director del IMSS, Zoé Robledo y el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer.