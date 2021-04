No nos vamos hasta que nos llevemos la candidatura: Salgado Macedonio

Este domingo por la tarde llegó a la sede del (INE) la "Caravana por la democracia en Guerrero", encabezada por Félix Salgado Macedonio, quien advirtió que no se dejará atracar por los consejeros electorales.

"Nosotros aquí vamos a estar y no nos vamos hasta que nos llevemos la candidatura que no es del INE, es del pueblo de Guerrero".

Acompañado de su familia, la dirigencia estatal de Morena y cientos de simpatizantes, el exalcalde de Acapulco exigió al INE que le restituya sus derechos humanos, sus derechos políticos y sus derechos como mexicano.

En un mitin improvisado afuera del inmueble, Salgado Macedonio aseguró que no hay forma de que le quiten la candidatura porque nadie puede comprobar con documentos que hizo precampaña.

"La candidatura nos la tienen que regresar. Legal y jurídicamente es nuestra. ¿Quién me eligió como candidato a gobernador? El pueblo de Guerrero. ¿Cuántas encuestas se hicieron? Tres o cuatro y yo soy producto de una decisión del pueblo de Guerrero. ¿Entonces, esta candidatura de quien es, de Félix o del pueblo de Guerrero? Es de ustedes, es del pueblo y no nos vamos a dejar robar ni atracar, porque lo que está haciendo el INE es atracarnos en despoblado".

El senador con licencia acusó al INE de emprender una guerra sucia y una campaña de lodo en su contra, "obedeciendo a la extrema derecha y al PRIAN en Guerrero", pero que no le surtió efecto porque "les salió al revés, el tiro por la culata".

"No hay como probar que yo sea el precandidato, se los digo a todos los organismos electorales, porque no tienen un documento, que así lo acredite, y yo sí tengo los documentos que dicen que no soy precandidato".

Dijo que el INE lo está poniendo a prueba, pero indicó que va a iniciar un juicio político contra 7 consejeros por violentar la Constitución y usurpar funciones. "Este INE está pasado y le tenemos que poner un hasta aquí", advirtió, mientras sus seguidores gritaban a coro: "va a caer, va a caer, el INE va a caer".

Félix Salgado insistió en su mensaje a los consejeros electorales: "Nosotros nos doblamos pero no nos quebramos, que es muy diferente y no vamos a admitir el atraco. Aquí vamos a estar hasta que salga el veredicto".