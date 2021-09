"¿No obedecían al presidente Peña?", cuestiona AMLO a líderes del PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, y a su compañero de bancada y dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo cuestionó las declaraciones de Moreno Cárdenas, quien ayer en la Cámara de Diputados dijo que nunca han obedecido las instrucciones de un Presidente de la República.

"Miren lo que dijo, ¡ay nanita!: en el PRI no obedecemos a ningún presidente de la República, ¿pues ha habido otro que no obedezca? Pregunto... ¿no obedecían al presidente Peña?", dijo al leer una nota periodística que pidió se pasara en la pantalla que se usa en sus mañaneras.

"'No recibimos órdenes de nadie, no nos subordinamos a nadie, no obedecemos a ningún presidente de la República, ni presente ni pasado...' ¿cómo está eso? Pero así están las cosas", ironizó.

El presidente López Obrador acusó al coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, que el empresario Alonso Ancira le prestaba su avión y se consideraba como "viáticos" para su empresa por los servicios que se hacían a favor del señor Moreira.

"Es más, lo voy a subir, le pido a Jesús (Ramírez) ¿no lo han subido eso? Y de una vez voy a aprovechar, porque también Manlio Fabio le prestaba el avión", dijo.

Hace unas semanas, el presidente López Obrador señaló que presentaría una denuncia por ese motivo contra Rubén Moreira, pero hoy se retractó.

"No, si la Fiscalía (General de la República) considera que por oficio debe hacerlo, pues que lo haga, pero no sé si sea delito porque lo pagaba la empresa, la empresa le pagaba el servicio de traslado, daban facturas que es lo que les voy a mostrar, y esto porque yo lo que digo pues lo puedo probar, si no, no lo haría", señaló.