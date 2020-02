No obligaremos a empleados a comprar cachitos, advierten sindicatos

Líderes e integrantes de las confederaciones de sindicatos del país dijeron que será decisión de los trabajadores si quieren comprar o no un billete para la rifa del avión, porque como sindicatos no pueden obligar a sus compañeros.

En conferencia de prensa estuvieron presentes el secretario General de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el diputado federal, Isaías González; el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Además del líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez; José Luis Carazo Preciado, representante de la CROC en el Consejo Técnico del IMSS, y Juan Sánchez Ortiz, secretario de capacitación de la CROC.

"En relación a la Lotería Nacional, eso queda estrictamente en el ámbito individual y voluntario de parte de los trabajadores.

"Ellos decidirán si pueden participar o no, como sindicato no tenemos capacidad ni desde luego podríamos hacerlo, obligar o comprometer nuestros compañeros [a hacerlo]. Eso tendrá que ser estrictamente en función de sus propias capacidades", comentaron.

Precisaron que respecto a la reunión en Palacio Nacional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar su apoyo con la rifa del avión presidencial aún no reciben una invitación formal.

Comentaron que la solicitaron por escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pero dejaron claro que no pueden obligar a los empleados a participar.

Refirieron que están en espera de que se concrete un encuentro con el Presidente, pero con el tema laboral, en el cual se aborde una agenda que tome a los trabajadores como base para la actualización del movimiento sindical, entre ellos se prevé una propuesta para que las pensiones sean definidas.

"Las organizaciones sindicales estamos de acuerdo a hacer nuestra propuesta, ya la estamos trabajando, la tenemos muy avanzada, para que sea pensión definida, no con ese sistema de Afores, porque el sistema está fracasado", dijo el diputado Isaías González.

Entre las demandas y propuestas que han recolectado al escuchar a trabajadores de los estados está la desgravación de impuestos para el tiempo extra de trabajo.