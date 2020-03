No olviden a Mayté, médica asesinada, piden estudiantes del IPN

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "No olviden a Mayté", pidieron tres estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la mañana del lunes en una protesta de estudiantes de Medicina frente al Palacio Nacional.



Las tres son mujeres, se preparan para convertirse en médicas y lamentan que por Mayté Viridiana Aguilar Martínez, de 33 años, asesinada el pasado 12 de febrero en la alcaldía Tláhuac, no haya habido marchas para demandar justicia.

Mayté, a quien consideran su compañera, estudió al igual que ellas, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía.

"Es importante visibilizar su muerte porque es algo que no se ha hecho. Su muerte pasó como si no fuera algo tan importante, como si fuera un número más en la estadística. Duele muchísimo como futuros médicos y como mujeres.

"Las autoridades no nos han dicho nada sobre ella. Es súper injusto que haya pasado así, como una cifra más y eso pasa todos los días en nuestro país", dijo Ximena Esparza Guzmán, estudiante de 20 años que busca convertirse en Médica Cirujana Partera.

Mayté Viridiana fue asesinada el pasado 12 de febrero, cuando se dirigía hacia el Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde trabajaba.

Hoy marcharon del Palacio de Bellas Artes al Palacio Nacional alrededor de 300 estudiantes, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para demandar más seguridad para los practicantes y residentes de Medicina en las comunidades donde trabajan, mejores condiciones salariales y laborales después de egresar, y que haya insumos médicos suficientes en los lugares de trabajo.

La marcha fue en honor de José Antonio Parada, de 22 años; Ximena Quijano, 25 años y Francisco Tirado, de 22, los estudiantes de Medicina que fueron asesinados la semana pasada en el estado de Puebla, así como por Josué Emanuel Vital, conductor de Uber de 29 años de edad que fue asesinado junto con los estudiantes.

Para Mayté, asesinada también cuando viajaba en un Uber a su lugar de trabajo, no hubo marchas. Fue por esa razón que Ximena, María Fernanda Barrón Paz y Kimberly Almaraz López, estudiantes de la ENMH se colocaron al frente del contingente con una pancarta en la que se mostraba la fotografía de la médica asesinada.

"El terrible acto cometido contra la doctora Mayté Viridiana Aguilar Martínez nos duele a todos. La comunidad de la ENMH se une en duelo y lamenta la sensible pérdida de nuestra compañera", se leía en el cartelón.

Cuando el contingente se detenía, solo ellas gritaban el nombre de Mayté y pedían que también se le pasara lista, lo que al final consiguieron.

"No hay más información, no se sabe quién es el asesino. No queremos que su caso quede impune, ella también nos hace falta. Nos duele mucho tener miedo de morir por el hecho de ser estudiantes y por ser mujeres", dijo Ximena.

María Fernanda teme puesto que considera que ejercer la medicina es una actividad de alto riesgo, puesto que tanto al acudir a las prácticas profesionales o incluso al hacer su servicio social los estudiantes corren peligro.

Las mujeres están en una peor situación todavía puesto que se tienen que enfrentar a la discriminación de sus superiores y de los mismos pacientes a los que atienden.

"Las mujeres somos muy discriminadas y violentadas por parte de las mismas personas a las que vamos a ayudar. Eso no es nada más de ahorita, viene de mucho tiempo y aún así las instituciones no toman ninguna medida de seguridad, ni al gobierno, ni a las escuelas ni a nadie les importa", dijo.

"Estamos hartas de tener miedo en este país, ya no queremos, ya no vamos a esperar ni vamos a pedir las cosas por favor".