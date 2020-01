"No pagaré por un delito que no cometí", dice exdiputado acusado de ataque a saxofonista

El empresario y exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Vera Carrizal, rechazó estar implicado en el ataque con ácido que se cometió contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz y acusó que ha sido víctima de un "linchamiento mediático", por lo que dijo que no pagará por un delito que no cometió.

A través de un posicionamiento en audio, que gente que trabaja con el exdiputado hizo llegar a EL UNIVERSAL, el empresario aceptó haber tenido una relación personal con la joven, la cual calificó como "respetuosa y cordial", y lamentó la agresión de la que fue víctima la saxofonista en septiembre pasado.

"Es increíble como el linchamiento mediático y la presión de la opinión pública derivado de acusaciones sin fundamento han construido un culpable, y yo no lo soy", reiteró el empresario en el audio donde responde una serie de preguntas encaminadas a deslindarse de los señalamientos.

Vera Carrizal afirmó que una vez que el caso se "mediatizó"; es decir, que se difundió ampliamente en medios de comunicación, la opinión pública lo considera culpable sin tomar en cuenta su versión de los hechos pero sobre todo, sin esperar los resultados de la investigación oficial.

"No tengo nada que ver con lo ocurrido a la señorita. Jamás he sido una persona violenta. No sería capaz de hacer lo que de manera irresponsable y sin pruebas me acusan. Soy padre de tres hijas, a quienes amo", dijo.

También aseguró que no conoce a las dos personas que fueron detenidas, las cuales están acusadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) como los autores materiales del ataque con ácido a la joven y que están imputados del delito de tentativa de feminicidio.

Dijo que por consejo de sus abogados, acudirá a presentarse ante la fiscalía oaxaqueña en un momento oportuno, hasta saber claramente cuál es la situación jurídica.

Además, pidió a las autoridades encargadas de la investigación y procuración de justicia dar con los responsables de estos hechos y aplicar la ley.

Finalmente, recalcó que no "será rehén de mentiras ni descalificaciones de personas que irresponsablemente" lo acusan y que defenderá su inocencia en los tribunales porque es un tema legal y legalmente se defenderá.

"No litigaré en los medios", sentenció.

Esta mañana, Soledad H. -esposa de Vera Carrizal- y su familia, también se deslindaron de la agresión con ácido a María Elena Ríos, pues señalaron que son falsas e infundadas las imputaciones contra su esposo y contra su familia.

Soledad también denunció que han recibido amenazas, tentativas de secuestro y un linchamiento mediático infundado.

"Mis hijos y yo negamos categóricamente toda participación en los hechos, en cualquiera de sus formas, en tanto que poco a poco nos hemos ido enterando de una gran diversidad de hechos, de los cuales se infiere que a mi esposo se le está perjudicando injustamente por razones políticas y por otro tipo de intereses, así como por competencia desleal de quienes en tiempos recientes se decían que sus amigos o sus socios y que ahora aprovechándose de las circunstancias están obteniendo grandes beneficios económicos y financiando a terceros (as) para perjudicarlo", refirió.

Lo anterior lo dio a conocer en una carta abierta, en la que exigió frenar todo acto de intimidación o molestia a sus personas y familias, porque también están en la disposición de ejercitar las acciones legales correspondientes, hasta que sus derechos se respeten.