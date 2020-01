"No pagaré por un delito que no cometí"

Oaxaca, Oax.- El empresario y exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Vera Carrizal, rechazó estar implicado en el ataque con ácido que se cometió contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz y acusó que ha sido víctima de un "linchamiento mediático", por lo que dijo que no pagará por un delito que no cometió.

A través de un posicionamiento en audio, que gente que trabaja con el exdiputado hizo llegar a El Universal, el empresario aceptó haber tenido una relación personal con la joven, la cual calificó como "respetuosa y cordial", y lamentó la agresión de la que fue víctima la saxofonista en septiembre pasado.

"No tengo nada que ver con lo ocurrido a la señorita. Jamás he sido una persona violenta. No sería capaz de hacer lo que de manera irresponsable y sin pruebas me acusan. Soy padre de tres hijas, a quienes amo".

Aseguró que no conoce a las dos personas detenidas, las cuales están acusadas por la Fiscalía como los autores materiales del ataque.