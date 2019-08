"No participaré en otro proceso interno", afirma Batres

El presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, celebró como "una gran victoria moral y política", la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia que manda reponer el proceso interno para la elección de mesa directiva.

Acompañado por la senadora Antares Vázquez, secretaria de la mesa directiva que encabeza, Batres dijo que no se postulará para otro proceso interna, "si continúa este tipo de conducción del grupo".

"No participaré en un nuevo proceso interno mientras no cambien las condiciones al interior del grupo parlamentario y, además, porque mi batalla no es por un cargo como un fin en sí mismo. Tampoco convalidaré las irregularidades antes señaladas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia", señaló.

El senador agregó que el procedimiento que lo descartó de la presidencia del Senado es ilegal. "Hubo irregularidades", y lo ha señalado la Comisión de Honestidad y Justicia en su resolución, que es obligatoria para los militantes de Morena.

En la sede senatorial del Senado en Xicoténcatl, Batres dijo que el coordinador Ricardo Monreal está obligado a convocar a que el grupo tome una decisión respecto de quién proponga al pleno como presidente de la Cámara Alta.