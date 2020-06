"No permitiré acarreo en 2021"

PANOTLA, Tlax.- De cara al proceso electoral de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que habrá elecciones limpias y libres, en las que no se permitirá el uso de recursos públicos; además, amagó con que no permitirá a los gobernadores incurrir en prácticas como la compra de votos, acarreo y reparto de dádivas. "Vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres, que no estén pensando -lo digo con toda franqueza- los gobernadores que no se va a meter el gobierno federal, pero que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, acarreo, reparto de dádivas... Ahí sí, vamos a estar muy pendientes".

Señaló que su administración no permitirá que ningún funcionario federal se involucre o participe en procesos electorales e insistió en que estará muy pendiente del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres.

Recordó que esa práctica es un delito y si se demuestra que se empleó dinero público o que el gobierno está interviniendo en las elecciones, el responsable tiene que ser castigado: "Yo estoy obligado a denunciarlo y lo voy a hacer (...) Otro compromiso que tenemos es acabar con los fraudes electorales, garantizar que haya democracia, que el pueblo elija libremente a sus autoridades".

Dijo que no permitirá que la "sociedad civil empresarial" entregue recursos para apoyar a candidatos, y aseguró que "todo eso lo vamos a estar viendo y denunciando".