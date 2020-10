"No permitiremos que se establezca delincuencia organizada en Sonora"

Acompañado de su gabinete de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no permitirá que en esta entidad se establezcan grupos de la delincuencia organizada.

En el estadio "Héctor Espino", el Ejecutivo federal aseguró que una de las ventajas que tiene esta entidad fronteriza es que Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es sonorense y reiteró su reconocimiento al calificarlo como "un servidor público ejemplar, profesional y sobretodo, un hombre honesto".

"Nos acompañan los secretarios de la Defensa Nacional (general Luis Cresencio Sandoval), de Marina (almirante José Rafael Ojeda Durán); el comandante de la Guardia Nacional (comandante Luis Rodríguez Bucio); el secretario de Seguridad (Alfonso Durazo Montaño). Los invité a esta gira por Sonora para mandar el mensaje claro de que no se va a permitir que se establezcan grupos de la delincuencia organizada en Sonora.

"Ha habido últimamente enfrentamientos entre los mismos grupos de la delincuencia organizada en Sonora y por eso estamos presentes", recalcó.

También acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich, el mandatario reiteró su reconocimiento a Durazo Montaño, pues manifestó que como titular de la SSPC ha sido un servidor público ejemplar, dedicado al trabajo y, sobretodo, un hombre honesto.

"Ustedes tienen entre otras cosas, la ventaja de que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, es sonorense y lo dije ayer, lo repito ahora, es un servidor público ejemplar, una gente dedicada al trabajo, un profesional y, sobretodo, un hombre honesto que me ha ayudado mucho como coordinador del gabinete de seguridad".

El presidente López Obrador resaltó la relación de trabajo con la gobernadora Claudia Pavlovich, pues aseguró que independientemente de banderas partidistas, el gobierno federal y el estatal han podido trabajar de manera coordinada.

"(Claudia Pavlovich) es extraordinaria como gobernadora. Nos hemos entendido my bien y estamos trabajando juntos, independientemente de las banderas partidistas; entendemos que cuando se tiene una responsabilidad de gobierno se tiene que poner por delante el interés general, el interés de la colectividad.

"Partido como su nombre lo indica, es una parte, gobierno es de todos y eso lo entiende muy bien la gobernadora, quien tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo la gobernadora de Sonora. Le agradezco mucho porque ha sido muy respetuosa de la institución presidencial", agregó.