"No pertenezco a ninguna iglesia", asegura Batres sobre Luz del Mundo

El presidente del Senado, (Morena), negó ser miembro de la iglesia La Luz del Mundo, luego de que se ha señalado a algunos legisladores de pertenecer a ella, como el senador del Partido Verde Ecologista, Israel Zamora, y el diputado independiente, Emmanuel Reyes, ambos del Estado de México.

En entrevista, Batres dijo que era "un hombre laico, librepensador, agnóstico", que respeta todas las creencias, pero no tiene ni pertenece a ninguna iglesia; "pero evidentemente hay situaciones en las que hay difamación y calumnias", señaló.

Batres Guadarrama indicó que fue la Secretaría de Cultura la que dio el permiso correspondiente para realizar el acto en el Palacio de Bellas Artes, por lo que él sólo puede hablar de su experiencia personal al acudir a un acto en el que no hubo ningún homenaje ni evento de carácter religioso.

"Fue un concierto como cualquier otro de los que se celebran en Bellas Artes", expresó. Minutos más tarde, en su cuenta de redes sociales, escribió que él no sabe nada de La Luz del Mundo, pero sí de la Luz de México.