"No podemos hacer de la política un circo", enfatiza Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó la exigencia de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) de separar de su cargo al secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, luego de que lo acusaron de ordenar la agresión de la que fueron víctimas este lunes los ediles de oposición.

"Que no. No hay razón alguna, ninguna razón. Yo, más bien, de veras, pienso que no podemos hacer de la política un circo, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar por la Ciudad, por los habitantes de la Ciudad; entonces, que asistan a la reunión uno a uno", expuso.

Sheinbaum Pardo condenó cualquier acto violento; sin embargo, cuestionó por qué no se llamó a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso para que los dejaran entrar, así como al secretario de Gobierno.

"Lo que no entiendo es por qué no se buscó al secretario de Gobierno, que en ese momento estaba reunido con los coordinadores parlamentarios de los distintos partidos políticos; el periodo extraordinario fue acordado por todas las fuerzas políticas; la presidenta de la Mesa Directiva hace la solicitud para la fuerza pública.

"Y, lo que me llama la atención es ¿por qué no se llama a la presidenta de la Mesa Directiva, al secretario de Gobierno, para decir 'queremos entrar al Congreso?' O sea, no... esa parte es la que no me explico; y, obviamente, tiene que hacerse una investigación", destacó.

Resaltó que le extraña la reacción de los alcaldes reelectos de Benito Juárez y Cuajimalpa, Santiago Taboada y Adrián Rubalcava, respectivamente, pues conocen la forma de trabajar y aseguró que nunca hubo una diferencia.

"A todos los alcaldes, alcaldesas nuevas que van a entrar al gobierno, pueden platicar con Adrián, pueden platicar con el alcalde de Benito Juárez y que sepan cómo gobernamos, nosotros gobernamos para todos; por supuesto que hay un proyecto de Ciudad, hay un proyecto de nación, hay diferencias y son diferencias importantes de lo que visualizamos del futuro de nuestro país y el futuro de la Ciudad, pero no por eso vamos a dejar de coordinarnos", expuso Sheinbaum Pardo.

Refirió que sigue en pie la reunión con los alcaldes electos este 2 y 3 de septiembre, pese a que ellos tomarán posesión el próximo 1 de octubre y se tratarán problemáticas de cada demarcación.

El secretario de Gobierno, Martí Batres, dijo que hay falta de comunicación entre los partidos políticos y resaltó que los alcaldes del PAN no respaldan a sus diputados.