No podemos permitir vicios y fallas de origen en GN: CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, expuso a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad que la Guardia Nacional (GN) transparente sus protocolos de actuación, toda vez que no se puede permitir que su operación tenga vicios, sesgos y fallas de origen.

Durante la reunión del Consejo en Palacio Nacional, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que la Guardia Nacional está llamada a ser parte de la solución a lo que el país requiere en materia de seguridad, pero no es la solución misma.

"Las leyes reglamentarias que se aprobaron, en opinión de la CNDH, incluyen diversas disposiciones que no satisfacen del todo esos parámetros, razón por la cual se promovieron las acciones de inconstitucionalidad correspondientes, no con el objeto de obstaculizar el desarrollo de acciones de gobierno o debilitar a las instituciones, por el contrario, para que el país logre la seguridad y paz que requiere", dijo.

Ante funcionarios federales de seguridad, legisladores y los gobernadores del país, González Pérez sostuvo que homicidios dolosos, feminicidios, secuestros y extorsiones han registrado un incremento, lo que genera incertidumbre, miedo, desesperanza y sentimiento de indefensión.

Sostuvo que el perfil de la Guardia Nacional debe ser policial y civil pero el Ejército debe volver en los plazos planteado a las funciones que le son propias.