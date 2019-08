"No que no eras casado", mujer raya auto de presunto infiel

"No que no eras casado" junto con el dibujo de un cerdo, fue el mensaje que presuntamente una mujer en Colima rayó en el automóvil de un hombre por motivos de infidelidad.

En Facebook, el restaurante "La Porfiria", ubicado en la avenida Ignacio Sandoval, difundió las primeras imágenes del coche tipo jetta color rojo que permaneció estacionado afuera de sus instalaciones.

"Aquí tranquilón en La Porfiria, el compa ya no quiere ni llegar a su casa", escribieron en la publicación donde usuarios, que también se encontraron con el carro en otros puntos de la ciudad, comenzaron a dejar más imágenes.

La publicación original se ha compartido más de 500 veces, sin embargo, cibernautas han recopilado las fotografías para distribuirlas en otras redes sociales generando reacciones de diversión, intriga e incluso, algunos han ofrecido sus servicios de hojalatería para borrar el mensaje.

Los encargados de fotografiar el hecho desconocen quien sea el propietario del automóvil, pero han manifestado en comentarios su necesidad por saber cómo concluyó la supuesta historia de infidelidad.