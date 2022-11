"No queremos desaparecer a INE, sino que ya no esté en oligarquía"

A-AA+

"Para que no manipulen los conversadores", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su propuesta de reforma electoral no busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), sino que se busca que el órgano electoral ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática y corrupta.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que su iniciativa busca que los consejeros del INE y los magistrados del Tribual Electoral (TEPJF) es que sean elegidos por el pueblo de manera democrática de una terna de ciudadanos de "inobjetable honestidad" que propongan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

"Ya que hablo de antidemocracia, imagínense lo que hicieron los del INE, para los defensores del INE: me tocó ir hace como dos, tres meses allá por las Lomas y en las casas (había carteles con las leyendas)'Yo estoy con el INE', 'Yo estoy a favor del INE', 'Yo no quiero la desaparición', pues nadie desaparece o va a desaparecer al INE. Lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral.

"Enviamos una incitativa de reforma al Congreso que está debatiéndose para que a estos representantes del INE, del Tribunal, los elija el pueblo de manera democrática, que el Ejecutivo presente 10, 20 candidatos, que el Legislativo 10, 20 candidatos ciudadanos, mujeres, hombres, de inobjetable honestidad, que el Poder Judicial 20, 20, y que de esos 60 - mitad mujeres, mitad hombres - el pueblo decida quién, los que tengan más votación para que tengamos un órgano electoral verdaderamente independiente, autónomo. Esa es una primera propuesta para que no manipulen los conservadores, que no estén pensando lo que queremos es desparecer al INE", dijo.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que no está de más recordar que hasta hace 25 años, quien organizaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación (Segob).

"No está de más que recuerden, ellos, que hasta hace 20 años, 25 años, ¿saben quién organizaba las elecciones? La Secretaría de Gobernación", dijo.