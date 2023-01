"No queremos especular sobre causas" de ataque contra Ciro: GCDMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Tras la detección de 11 personas vinculadas al ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que aún siguen las investigaciones y que no van especular sobre si el caso está relacionado a su labor periodística.

A pregunta expresa si la causa del ataque contra el periodista fue su trabajo, la mandataria capitalina indicó que no quieren especular sino que van a esperar que se lleven a cabo las investigaciones.

"No queremos especular sobre causas (que hayan llevado al ataque). Hay que ser muy responsables como hasta ahora, causas, motivos, vendrán después cuando se realice la investigación lo más importante en este momento es la acción que se hizo qué tiene resultados y vamos seguir informando cómo lo hemos hecho hasta ahora para seguir con la investigación", mencionó.

En compañía del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, Claudia Sheinbaum aseguró que la investigación que llevan a cabo las dependencias de seguridad y procuración de justicia es científica y profesional se han llevado estás detenciones de presuntos autores materiales.

"Quiero reconocer ampliamente el trabajo del equipo y de los elementos que colaboraron con este resultado. Cómo nos hemos comprometido en este y otros casos y ha sido nuestro actuar la construcción de la paz y la seguridad de la Ciudad de México implica acabar con la impunidad la ciudadanía puede estar segura que estamos dedicados en cuerpo y alma para garantizar la seguridad", indicó la mandataria.