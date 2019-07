"No queremos que se vaya", dice AMLO sobre rumores de renuncia de Sánchez Cordero

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que todavía hay funcionarios públicos activos que vienen de tiempo atrás, que están "agazapados", y no comparten el nuevo proyecto de gobierno ni están a favor de la Cuarta Transformación.

Cuestionado sobre las versiones que afirman que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero estaría próxima a presentar su renuncia, el mandatario federal dijo que está muy contento con su trabajo y "no queremos que se vaya. No es como otros casos en donde sí nos gustaría".

Sin mencionar nombres, dijo que los servidores públicos son los que "están ahí agazapados, que vienen de tiempo atrás, que no comparten el proyecto nuevo, que no están a favor de la Cuarta Transformación, que quisieran que continuara lo mismo".

Sin embargo afirmó que la titular de la Secretaría de Gobernación, "es extraordinaria como profesional, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Es una mujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora".

López Obrador reconoció que la responsable de la política interna del país está presente desde antes de las seis de la mañana en las reuniones del gabinete de seguridad, "entonces, estamos muy contentos con ella y no queremos que se vaya".

Subrayó que aquellos que no comparten su proyecto, "deberían decir, ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo", y trabajar en el ámbito privado o en la academia y tener buenos ingresos, pues no son trabajadores de base que podrían justificar su permanencia para no perder sus percepciones.

Consideró que los rumores sobre una supuesta próxima dimisión de Sánchez Cordero tienen origen en los adversarios, "que están desconcertados, molestos, y no sé por qué, si llevamos años actuando de la misma manera; ni modo que llegamos aquí y cambiamos".