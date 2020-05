No queremos socialismo, sino que ricos aporten más: Ramírez Cuéllar

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena, defiende su propuesta de que el Inegi fiscalice el patrimonio de los ciudadanos, al asegurar que no plantea un régimen socialista, sino que los ricos aporten más.

"Nadie piensa ni en expropiaciones ni en comunismo o socialismo, lo único que queremos es que la sociedad mexicana viva con decencia y con dignidad", dice.

En entrevista con EL UNIVERSAL, acusa que los multimillonarios del país promueven una campaña contra la iniciativa, porque el criterio de progresividad fiscal es para que las grandes fortunas "colaboren" más en los gastos nacionales. "Si se mide la pobreza, ¿por qué no la riqueza?".

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el plan: "No creo que sea correcto, se tiene que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos", dijo.