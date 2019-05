No quiero convertirme en un dictador, ni siquiera en un cacique: AMLO

En medio de una fuerte lluvia, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una asamblea ejidal para revisar el programa Sembrando Vida, en la que afirmó que no se va reelegir porque no quiere convertirse en un dictador o cacique.

"Hay que aprovechar el tiempo, estos seis años, porque no voy a reelegirme, no voy a gobernar más tiempo por principios. Soy partidario del sufragio efectivo no reelección, no quiero convertirme en un dictador ni siquiera en un cacique, quiero pasar a la historia como un gobernante que impulsó la democracia en México", expresó.

Pidió que a prisa se concluyan los programas porque en la democracia el pueblo es el que decide, refiriéndose a que se someterá a una consulta de revocación de mandato en 2021.

"Cuando menos les cueste trabajo echar para atrás lo que ya avanzamos", indicó.

A pesar de la granizada y los fuertes vientos que azotaron esta región del Estado, el mandatario -un poco empapado- realizó el evento oficial en la cancha municipal del Ejido Nueva Esperanza, donde los asistentes sólo estuvieron resguardados por un domo de lámina.

Justo cuando el presidente López Obrador arribó al evento, el mal clima empeoró. Sin embargo, lo tomó con gracia y sostuvo que es mejor que esté lloviendo fuerte porque "había seca y hasta van a caer pejelagartos".

Aún con la fuerte lluvia, los pobladores de quedaron a escuchar el mensaje del mandatario, quien detalló que el programa Sembrando Vida beneficiará a 400 mil campesinos y se van a sembrar en dos años un millón de hectáreas.

Destacó que tan sólo para Chiapas se van a beneficiar 80 mil campesinos este año con el pago de jornal.

López Obrador dijo que se desarrolla el programa para las futuras generaciones, pues sostuvo "nosotros ya vamos de salida, es más podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto".

Sostuvo que le costó mucho años está lucha: "Es un cambio de régimen, no es maquillaje".

Incluso señaló que la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se echó a perder porque sólo repartían despensas, "y eso sólo cuando había elecciones, repartían frijol con gorgojo".