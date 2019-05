"No quiero ser un dictador o cacique"

Ejido Nueva Esperanza, Chis.- En medio de una fuerte lluvia, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una asamblea ejidal para revisar el programa Sembrando Vida, en la que afirmó que no se va reelegir porque no quiere convertirse en un dictador o cacique.

"Hay que aprovechar el tiempo, estos seis años, porque no voy a reelegirme, no voy a gobernar más tiempo por principios. Soy partidario del sufragio efectivo no reelección, no quiero convertirme en un dictador ni siquiera en un cacique, quiero pasar a la historia como un gobernante que impulsó la democracia en México", expresó. Pidió que a prisa se concluyan los programas porque en la democracia el pueblo es el que decide, se someterá a una consulta de revocación de mandato en 2021.

Más temprano, en Villahermosa, el presidente lanzó un llamado a sus paisanos tabasqueños a ser buenos ciudadanos y que paguen la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Ya se cumplió con el compromiso que se tenía y ahora hay que pagar porque la CFE es una empresa del sector público, una empresa del pueblo y necesita recursos para seguir prestando el servicio", expresó.

Por otra parte, en su conferencia matutina, el presidente emitió un decreto para declarar el 17 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, la Lesbofobia y la Bifobia.

"Nadie se puede quedar atrás, vamos a representar a ricos y pobres, a quienes viven en el campo y ciudad, de todas las clases, sectores, de todas las religiones, a libres pensadores, ateos, de todas las corrientes de pensamiento, de todas las orientaciones sexuales e identidades de género".