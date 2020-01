No recibir a la Caminata por la Paz es un menosprecio al país, dice Sicilia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A un día de que la Caminata Por la Paz acuda a Palacio Nacional, con cientos de familiares de víctimas clamando por justicia, el activista Javier Sicilia señaló que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no los recibe podría ser considerado un menosprecio al país.



Entrevistado previo al inicio de un evento cultural que se realiza este sábado en la Estela de Luz de la Ciudad de México, Sicilia indicó que ellos ya cumplieron con su responsabilidad de ir a Palacio Nacional para entregar una serie de propuestas respecto a la creación de una política de justicia transicional, sin embargo ahora será decisión del titular del Ejecutivo Federal si los recibe él mismo o no.

"Es nuestra responsabilidad hacer esto, nuestro deber ético, nuestro deber de conciencia, nuestro deber con las víctimas, ellos sabrán si escuchan o no escuchan, es su problema, no el nuestro, nosotros vamos a ir allá y si (el Presidente) no nos recibe no nos importa, es un menosprecio al país", aseveró Sicilia.

La Caminata por la Paz salió el 23 de enero y el día de ayer llegó a la Ciudad de México, luego de haber recorrido alrededor de 59 kilómetros a pie y algunos fragmentos en transporte; familiares de personas desaparecidas, desplazadas, asesinadas y víctimas de otros delitos son quienes participan en el movimiento.

Sin embargo, el pasado 20 de enero López Obrador aseguró que no recibiría a la Caminata por la Paz porque debía proteger su investidura presidencial y no quería hacer "un show".

Frente a esta situación Javier Sicilia dijo "la realidad los rebasa, no sé si quieran esperar otra tragedia brutal, las tragedias suceden, ¿quieren otro Ayotzinapa o una situación como la de los LeBarón? Ellos sabrán, pero es una gran irresponsabilidad de parte del presidente darle la espalda a la realidad".

Como parte de sus actividades, integrantes de la Caminata por la Paz participan el día de hoy en un evento musical y de poesía, además de que se podrán escuchar algunos testimonios de familiares de víctimas.

Este evento, celebrado en la Estela de Luz, arrancó a las 12 horas y se espera termine a las 7 de la noche.

De esta manera será hasta mañana cuando el movimiento reanude su caminar rumbo a Palacio Nacional, donde podrían ser recibidos por el Gabinete de Seguridad del presidente.