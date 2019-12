No recuerdo nada al margen de la ley con García Luna, dice Osorio Chong

El coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que cuando llegó a la Secretaría de Gobernación, en el sexenio pasado, haya tenido una pista o un indicio de que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, haya sido observado por actos de corrupción o narcotráfico, que hoy le imputa la justicia de los Estados Unidos.

"Nunca tuve un elemento para poder hablar al respecto de que estuviera en alguna situación al margen de la ley, nunca. Si no, por supuesto nunca lo hubiera ocultado ni dejado de señalar. No recuerdo ningún señalamiento de nada, absolutamente de nada, esa es la verdad", dijo.

En entrevista, Osorio Chong añadió que no tiene comentarios al respecto de la detención de quien fuera el encargado de la seguridad en el gobierno panista que antecedió al de Enrique Peña Nieto, y pidió que se esperen los avances de las investigaciones para poder hacer un pronunciamiento.

El priista indicó que sí acudirá a Palacio Nacional, este martes, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre a Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que afinará los detalles este mediodía; pues fue en la administración pasada cuando se inició la conversación.

"Es la primera vez que se nos ha invitado, ojalá sea el inicio de la búsqueda de acuerdos, en democracia no se puede hablar desde una sola voz, sino desde la construcción de acuerdos. El mensaje es bien importante, que podamos juntos construir acuerdos y donde todos estemos participando y tengamos voz", indicó.