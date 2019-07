"No reté a la delincuencia, expuse el problema de la inseguridad", aclara AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que este domingo, durante su gira Michoacán, no retó a la delincuencia organizada sino que expuso el problema de la inseguridad y de la violencia y qué hacer.

"No reté a la delincuencia organizada como dice El Universal. Expuse el problema de la inseguridad y de la violencia y el qué hacer. Tampoco es réplica. Es aprovechar el tema para crear conciencia", escribió esta noche en Twitter.

Este domingo el presidente López Obrador visitó la comunidad de Buenavista, en Tierra Caliente, donde se refirió a los problemas de violencia, en particular comentó el escenario que viven los jóvenes.