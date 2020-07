No se abandonará a guanajuatenses, dice AMLO tras masacre en Irapuato

Luego que ayer un grupo armado asesinó a 24 jóvenes en un anexo en Irapuato, Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se abandonará a la población de ese estado, pero reiteró revisar el funcionamiento de los órganos de justicia en esta entidad, para ver "si no hay contubernio entre la delincuencia y la autoridad".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que en Guanajuato debe de haber cambios en materia de impartición de justicia porque "así lo exigen las circunstancias", y detalló que ayer mismo, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez se comunicó con Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación (Segob) para buscar que se mantenga el apoyo del gobierno federal en esa entidad.

"Lo de Guanajuato ayer fue muy fuerte. No vamos nosotros abandonar al pueblo de Guanajuato, ya lo hemos dicho, ayer lo expresé. Tenemos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Guardia Nacional, van a continuar protegiendo a la población. Es una situación muy grave lo que se está padeciendo en Guanajuato.

"Vamos a seguir apoyando, esto pues no tiene que ver con cuestiones políticas, partidistas, nada más el llamado a que se trabaje de manera coordinada (...) Con la recomendación respetuosa a que se haga una revisión del funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia en Guanajuato".

El mandatario aseguró que esto no es "injerencismo" porque "nosotros no vamos a recomendar a nadie, esto tiene que surgir del propio gobierno que es el gobierno de un estado libre y soberano, pero si hay que hacer cambios, porque así lo exigen las circunstancias para resolver el tema de Guanajuato".

Indicó que en ese estado se registra una confrontación de banda y "son agresiones entre ellos, en la mayoría de los casos, pero nosotros no queremos que nadie pierda la vida, entonces creció mucho el problema".

"Lo dejaron crecer y hay que ver si no hay contubernio, es decir, asociación delictuosa entre delincuencia y la autoridad, porque una de las cosas que se debe de evitar es esa asociación delictuosa. Tiene que haber una línea de división, tiene que pintarse la raya porque una cosa es la delincuencia y otra la de la autoridad".

El presidente López Obrador informó que el día de ayer, de los 92 homicidios que se registraron en el país, 33 se realizaron en Guanajuato, es decir, el 36% del total.

López Obrador señaló que hay estados que, así como se hace a nivel federal, todos los días tienen reuniones de seguridad, pero acusó que hay casos en que los mandatarios no acuden a estas reuniones.

"Yo recomiendo que los gobernadores -lo digo de manera respetuosa- no deleguen esta responsabilidad, y que vayan a las reuniones, que ellos encabecen estas reuniones, donde está un representante de la Sedena, en su caso, un representante de la Marina, un representante de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional, para que trabajen de manera coordinada, porque hay casos en donde no van".

"No se trata de culpar, sino que se trabaje de manera conjunta de verdad, que se haga a un lado la hipocresía".

Ayer miércoles, alrededor de las 18:00 horas, un grupo armado asesinó a 24 jóvenes y lesionó a 7 más en el interior de un anexo ubicado en la comunidad Jardines de Arandas, en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, informó que varios sujetos entraron al anexo y tiraron al suelo a los internos y les dispararon.

Cortés Zavala dijo que, de acuerdo a las investigaciones preliminares, los individuos llegaron en una camioneta roja y entraron al centro de rehabilitación para adictos, e informó que cuatro lesionados fueron trasladados en ambulancias a diversos hospitales y tres de las víctimas se desplazaron por sus propios medios, además que en el lugar encontraron armadas conocidas como "cuerno de chivo".