No se abrirán panteones en la CDMX: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que habrá una instrucción única del gobierno para que en toda la Ciudad permanezcan cerrados los panteones durante los próximos 1 y 2 de noviembre, en conmemoración del Día de Muertos.

"No podemos dejarla a cada alcaldía, ha habido ya varias reuniones con los alcaldes y alcaldesas, y lo vamos a anunciar la próxima semana. Sabemos lo que significa en términos de la cultura el 1 y 2 de noviembre, lo que significa ir a celebrar a nuestros muertos a los panteones, pero al mismo tiempo, estamos en la pandemia y no queremos que a partir de las fiestas que se generen, que haya brotes y contagios", comentó la mandataria.

Comento que ya se está hablando con alcaldías, pueblos originarios y dueños de panteones privados, para que haya una coordinación y evitar la apertura de cementerios, pues "tiene que haber una sensibilidad del gobierno, pero también una coordinación".

"Lo que sí es importante decirle a la ciudadanía que no es tiempo de fiestas desafortunadamente, no es lo que quisiéramos, pero es lo necesario, entonces, la pandemia sigue, tenemos que seguirnos cuidando, no es momento de grandes fiestas y vamos a buscar que podamos balancear la cultura y lo que significa el 1 y 2 de noviembre para los habitantes de la Ciudad y como controlamos la pandemia", refirió.

Recordó que si habrá celebración virtual y aprovechó para pedir a la población que compre flor de cempasúchil a los productores capitalinos. Asimismo, expuso que no habrá ofrenda monumental, pero habrá una plataforma virtual para que la gente suba la fotografía de sus familiares.