No se busca reemplazar a maestros con educación a distancia: SEP

Este martes el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en compañía de Francisco Cartas Cabrera, titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, explicaron los avances del proceso de admisión y promoción docente.

Esteban Moctezuma manifestó que los docentes son irreemplazables, por lo que no se busca sustituir a los maestros y maestras con la educación a distancia.

Indicó que la pandemia afectó todo el desarrollo de los procesos de selección y de admisión que deberían llevarse a cabo de manera presencial y por ello fue necesario emitir criterios excepcionales para continuar con el proceso de admisión y selección 2020-2021.

Cartas Cabrera detalló que en este proceso el número de participantes fue de 161 mil y que el promedio anual de ingreso al servicio educativo nacional es de 45 mil aspirantes, por lo que señaló que las plazas se otorgan en función de las plazas vacantes y las necesidades del servicio.

Puntualizó que el examen de admisión consta de siete factores, de los cuales cinco ya se realizaron en línea y los dos restantes serán de manera presencial cuando las condiciones sanitarias sean favorables.

Detalló que los dos factores pendientes son la acreditación del curso de habilidades docentes para la escuela mexicana y el instrumento de valoración del conocimiento y aptitudes docentes, por lo que aseguró que aún no se asignarán de manera definitiva las plazas hasta que no se completen estas dos actividades.

Sobre las plazas automáticas, Enrique Quiroz, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), señaló que la admisión se realiza a través de procesos de selección públicos, por lo que no es un asunto de negociación sino de aplicar lo que mandata la ley.