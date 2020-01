No se construirán nuevas presas, se modernizarán las actuales: AMLO

Al asegurar que no se construirá la presa La Parota, en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se llevarán a cabo proyectos de este tipo que tengan la oposición de la población.

"No se puede hacer ninguna obra en contra de la voluntad de la gente. La Parota tiene oposición y no se va a construir esa presa. Como no vamos a construir otras presas, les diría que no vamos a construir la presa del Paso de la Reina en Oaxaca y tampoco la presa de Boca del Cerro en el Usumacinta en Chiapas. La única que vamos a terminar porque ya se inició su ampliación, es la de Chicoasén", puntualizó.

Añadió que no se construirán nuevas presas porque se modernizarán las que ya existen adquiriendo equipos de tecnología más avanzada.

"Vamos a modernizar con turbinas que den más energía, vamos a aumentar la capacidad de producción utilizando la misma agua, la misma infraestructura, ese es el proyecto", explicó.

Asimismo, aseguró que su gobierno protegerá al activista Marco Antonio Suástegui, opositor de la presa La Parota, quien fue liberado recientemente por el gobierno federal, quien fue visitado por un operativo de la Secretaría de Marina en su propiedad.

"Voy a revisar de qué se trata y vamos a pedir al almirante Ojeda (secretario de Marina) que nos informe. Nosotros lo protegemos", garantizó.

Aseguró que su gobierno está comprometido con los derechos humanos y esa es la instrucción para los funcionarios.

"Los servidores públicos tienen la obligación de garantizar los derechos humanos. El Estado en estos tiempos dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, está prohibido violarlos", resaltó el mandatario.