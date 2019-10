No se debe meter con los muertos, dice Monreal sobre Miguel Barbosa

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que si bien respeta las expresiones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se debe cuidar mucho lo que se dice, "en nombre del creador".

Monreal Ávila dijo que no debe "meterse con los muertos", debido a que ya hay bastante daño, bastante dolor en su familia, con los suyos, con sus seres queridos, hasta con sus simpatizantes.

"¿Para qué remover cenizas que pueden causar más polarización y confrontación?", expresó. "Yo no estoy de acuerdo, yo respeto la memoria de quienes ya se fueron. Y, con el creador, el arquitecto del gran universo, trato de no meterme en conflictos", agregó.

Este miércoles el gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que aquellos que le robaron la elección fueron castigados por Dios. "Yo gané, me la robaron, pero ya los castigó Dios", expresó el poblano en su mensaje al acudir al primer informe de gobierno de la alcaldesa de Huejotzingo, Angélica Alvarado.