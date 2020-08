No se debe politizar el tema del semáforo epidemiológico: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que el tema del semáforo epidemiológico no se debe politizar, luego de que algunos gobernadores solicitaran la renuncia del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell y dijo que pese a las discrepancias que ha habido, el trabajo que ha desempeñado el funcionario federal ha sido muy importante para México.

"Lo que es muy importante, es que haya una atención unitaria de la pandemia, que no se politice y que realmente se trabaje el tema de los semáforos, puede haber discrepancias, pero creo que es muy importante el trabajo que ha venido desarrollando la Secretaría de Salud del Gobierno de México", comentó. Destacó que la Ciudad de México ha trabajado de manera muy importante y coordinada con el gobierno federal y así seguirá trabajando; y explicó que esta semana la Secretaría de Salud federal propuso que la capital del país regresara al semáforo rojo, no obstante, ellos se comunicaron con la subsecretaría para indicar que está contenida la pandemia en la Ciudad y que en todo caso, "hay tiempo suficiente para poder establecer si siguen aumentandose los casos y las hospitalizaciones para llegar al rojo".

"El semáforo consiste de cuatro indicadores, esos cuatro indicadores tiene un peso específico cada uno que después se suman para poder saber si se está en rojo, naranja, amarillo o verde... En particular hay un indicador que le llaman ellos síndrome Covid, que tiene que ver con el número de sospechosos multiplicado por el porcentaje de positividad".

Y agregó: "El número de sospechosos son las personas que se realizan pruebas y nosotros hemos aumentado con ese trabajo territorial que hemos hecho el número de pruebas, entonces la Ciudad de México se castiga con ese indicador por la cantidad de pruebas que estamos haciendo. Entonces hay un trabajo permanente de colaboración y nosotros asumimos responsablemente el semáforo que le pusimos a la ciudad con las consideraciones que ayer ya fueron difundidas".

Luego de que el diputado capitalino del PAN, Diego Garrido López local pidió al gobierno de la Ciudad de México solicitar el auxilio de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) para que implemente el programa DN-III para controlar el número de contagios, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, le recordó que el plan DNIII ya está en la ciudad. "La Secretaría de Defensa Nacional tiene cuatro hospitales en la Ciudad de México trabajando para atender civiles de cualquier alcaldía e inclusive del Estado de México, entonces sería muy bueno que el diputado se enterara que ya está el Plan DNIII", dijo la mandataria tras supervisar la obra de un Pilares en la colonia Agrícola Oriental.

En un boletín de prensa Garrido López expuso que la estrategia para contener la pandemia ha sido ineficiente en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, por lo que es necesaria la participación del Ejército Mexicano, refirió. Acusó que se desconoce el porcentaje de recursos que han aplicado en estas dos alcaldías para el combate de la pandemia, pues GAM cuenta con 4 mil 884 millones e Iztapalapa con 6 mil millones para el ejercicio fiscal 2020, pero "no se ve ninguna acción contundente de los alcaldes para salvaguardar la vida de los vecinos". "Las acciones de contención deben enfocarse a la aplicación de pruebas masivas para la detección y aislamiento oportuno de contagiados". Diego Garrido refirió que 15 estados de la República tienen menos de 8 mil casos, mientras que sólo un pequeño territorio de todo nuestro país como la alcaldía de Gustavo A. Madero concentra 8 mil 550 contagios, e Iztapalapa con 11 mil 321 casos supera en contagios a 19 Estados. "Estas dos alcaldías superan en muertes a ciudades como Tokio, Buenos Aires, Berlín, o países enteros como Dinamarca o Venezuela", dijo.