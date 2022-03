"No se dejen llevar por fake news": Sheinbaum a artistas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a los artistas que emprendieron una campaña para desacreditar obras como el Tren Maya, debido a su impacto natural, se informen bien, que no se dejen manipular y que no usen las fake news como fuente.

"No se dejen llevar por las fake news, no se dejen llevar solo con lo que mal informan algunos que no quieren estas obras... que vayan a fondo, realmente como un ecologista o ambientalista debe hacer, informarse bien", señaló.

En conferencia de prensa la mandataria capitalina, llamó a que se voltee a ver las acciones en materia ambiental que está haciendo el gobierno federal.

"Están mal informados, yo les recomendaría que se informe, no solo por esta obra del Tren Maya como de todas las acciones que ha emprendido el gobierno de México y nosotros también en materia ambiental. Imagínense ustedes lo que significa para la Zona Metropolitana Del Valle de México, el tener un área natural protegida como el lago de Texcoco, 14 mil hectáreas, parques, espacios públicos, para la zona más pobre, es un sueño, además el es rescate ambiental", señaló.

Dijo que si se hubiera construido el aeropuerto en el Lago de Texcoco se hubieran perdido las especies de aves que hubieran perdido un cuenco de agua para poder hacer su anidación.

Comentó que no se dejen manipular y que realmente investiguen lo que se está haciendo en esta materia, pues dijo, "van a quedar sorprendidos como quedaron sorprendidos con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles".