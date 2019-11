"No se descarta sede alterna para aprobar PEF 2020", dice Laura Rojas

La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, aseguró que no se descarta absolutamente ningún escenario para que los legisladores puedan cumplir con la obligación de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2020.

En entrevista, al llegar a una reunión con los coordinadores parlamentarios en un hotel de la zona oriente, Laura Rojas dijo que se trabaja para que se tome sin confrontación, sin represión y de manera prudente.

"Lo he dicho desde el primer momento, no se descarta absolutamente ningún escenario que nos permita cumplir con la obligación de darle a México un presupuesto; en eso hemos estado trabajando intensamente y en eso vamos a concluir, en un presupuesto que se tome sin confrontación, sin represión de manera responsable y de manera prudente", dijo Rojas.

Además adelantó que no habrá ninguna represión y se evitarán heridos o muertos.

"De ninguna manera queremos reprimir, de ninguna manera queremos confrontar. Hemos actuado de manera muy responsable y muy prudente desde la Cámara de Diputados para evitar un problema mayor; un problema mayor que pudieran ser heridos, que pudieran ser, inclusive, pues muertos; eso no lo vamos a hacer de ninguna manera", expresó.