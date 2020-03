No se esconden cifras de personas infectadas: Ssa

Este lunes Jorge Alcocer Varela, titular de Salud (Ssa), afirmó que no se están escondiendo cifras de casos confirmados de personas que estén infectadas por coronavirus, y aseguró que mañana martes en conferencia de prensa, el gabinete de salud dará información relevante sobre la pandemia.

Señaló que el gobierno federal no ha tomado decisiones tardías, y "desde hoy les puedo decir que [la población] debe tener toda la tranquilidad, la confianza y desde luego, la seguridad. Esta experiencia de México llama la atención porque se han tomado las medidas preventivas, las medidas desde antes, estudiadas, desde luego con experiencia de un grupo que mañana lo van a conocer".

Alcocer Varela señaló que la Ssa está preparada para hacer frente al coronavirus, pero si es necesario se apoyará en las fuerzas armadas para iniciar el Plan DN-III, y garantizar la atención necesaria.

Minutos antes, Luis Antonio Ramírez, director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que mañana martes, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional se dará "a detalle muy, muy minucioso de exactamente cuáles son las áreas que vamos a darle prioridad, las distancias que se tienen que marcar, a la gente que tendrá que guardarse".

"Todo se va a decir el día de mañana, pero tengan ustedes toda la garantía de que estamos organizados y que todo el anuncio se va a dar mañana preciso, a detalle", dijo.

Zoé Robledo, director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no quiso dar ninguna información sobre lo acordado en la reunión y solo comentó que esta información se dará "a su debido momento por los canales oficiales, estén pendientes".

Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), también evitó dar información sobre la reunión puesto que, indicó, el vocero para el tema del coronavirus es Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.