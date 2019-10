No se gastará dinero público en conferencia de Rose-Ackerman: SFP

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que no gastará recursos públicos en la conferencia que la especialista Susan Rose-Ackerman –suegra de la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval– dará este jueves 10 de octubre en las instalaciones de la Secretaría, como respuesta a solicitudes de información que ha recibido su unidad de transparencia.

En un comunicado, la dependencia detalló que "no se realizará ningún pago por concepto de honorarios, pues la conferencista aceptó dar la ponencia de forma gratuita", por lo que "no se ha realizado, ni se realizará, ningún tipo de gasto o pago alguno por concepto de viáticos, hospedaje o alimentos".

"La Secretaría de la Función Pública reitera el compromiso de ser garante de los principios de la Austeridad Republicana y ejercer los recursos públicos con austeridad y eficiencia, y reafirma su compromiso de poner a disposición de la ciudadanía todas las herramientas posibles, entre ellas el mayor y mejor conocimiento, para avanzar en el combate y erradicación total de la corrupción y la impunidad", destacó la SFP.

En ese sentido, la SFP invitó a toda la ciudadanía a la conferencia magistral "Combate a la corrupción desde el derecho administrativo", que dictará la investigadora; y a la cual también asistirá el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez.

"La presencia de Rose-Ackerman en la Función Pública brinda la oportunidad de escuchar una de las voces más importantes a nivel mundial acerca de la corrupción y sus efectos, tema sobre el que la investigadora y codirectora del Centro de Derecho, Economía y Política Pública de la Facultad de Derecho de Yale", puntualizó.

El pasado 2 de octubre, el expresidente Felipe Calderón criticó que la académica se presente a la sede de la dependencia para dar la conferencia, por la relación familiar que mantiene con la titular de la Función Pública, al ser madre de su esposo, el también académico John Ackerman.

Al respecto, Irma Eréndira Sandoval señaló que al exmandatario "le sigue doliendo la enorme estatura moral de mi familia" y refrendó que Rose-Ackerman no cobrará un peso por la ponencia.