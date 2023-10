No se ha promovido amparo en contra extinción de fideicomisos: Cossío

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, señaló que no se ha promovido ningún amparo en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial (PJF).

"Nadie, que yo sepa, ha promovido ningún amparo en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial pues no se han emitido las reformas legales."Sí se promovió uno para que sus integrantes puedan ejercer de manera pacífica y respetuosa su derecho de manifestación", manifestó en redes sociales.El miércoles el ministro señaló que no participaría en la movilización ciudadana que se tiene programada para este domingo en defensa de los derechos laborales en el Poder Judicial (PJF), ya que no quiere distraer la atención de los legítimos reclamos.Esto luego que la Cámara de Diputados aprobara la extinción de los 13 fideicomisos con más 15 mil millones de pesos.