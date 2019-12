Amatán, Chis.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los beneficiarios del programa Sembrando Vida en Chiapas, que "no se hagan patos" con los apoyos que están recibiendo. "¡Compañero, escucha, en la hamaca no se lucha!", dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los beneficiarios del programa Sembrando Vida en la comunidad de Amatán, Chiapas, que "no se hagan patos" con los apoyos que están recibiendo para sembrar parcelas ejidales.

"Vengo a decirles que aprovechen esta oportunidad para que salgan adelante y, sobre todo, se les deje una herencia a los hijos, a los nietos, a los que vienen detrás de nosotros. Que nos ayuden todos para que el que está recibiendo el apoyo siembre en su tierra, porque no es que ´me canso ganso´ y ustedes se van a hacer patos, no es nada más ya me dan mi dinero y a la hamaca. ¡Compañero, escucha, en la hamaca no se lucha!", dijo.

Afirmó que ya se están trabajando un poco más de 500 mil hectáreas a través del apoyo a 200 mil sembradores, y adelanto que el próximo año el programa se va a ampliar al doble, con otras 500 mil hectáreas y, en total, 400 mil sembradores.

"Y vengo a decirles que no es empleo temporal. No es nada más por este año, son los cinco años que voy a ser presidente que van a recibir ese apoyo, para cultivar sus parcelas", indicó.