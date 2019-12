"No se hagan patos", pide AMLO a partidos sobre rebaja a prerrogativas

El presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a todos los partidos políticos para que "no se hagan patos" y vayan por la reducción de los recursos que se les destinan. Morena, advirtió, debe dar el ejemplo.

En el marco de la conferencia matutina que dio esta mañana de martes, el jefe del Ejecutivo Federal confió en que se apruebe en la Cámara de Diputados la iniciativa que busca reducir las prerrogativas que de manera anual se destinan a los partidos.

"Ojalá y se apruebe. Me canso ganso, pero sobretodo, los que están a favor de la transformación no deben hacerse pato, hay que reducir el presupuesto a los partidos".

López Obrador presumió ser consecuente. Aseguró que cuando fue dirigente de un partido político (PRD), recibió un aumento de 20 millones a 300 millones en prerrogativas y el dinero extra lo utilizó para beneficio social.