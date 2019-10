"No se hagan pen...", dice senadora de Morena a panistas

Al hablar a favor del dictamen por el que se reformaron artículos de la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato, la senadora morenista Lucía Trasviña, arremetió contra los legisladores panistas desde tribuna.

"Cuando nos manifestábamos, cuando pedíamos la revocación de funcionarios, de criminales, de ratas, de corruptos, nos reprimían, nos desaparecían, nos asesinaban. Hagan memoria senadores, en este caso los del PAN", dijo.

Al dirigirse a los legisladores panistas, Trasviña dijo que se grupo parlamentario viene de la contrarrevolución y es lo que queda del fascismo global.

"El pueblo ya no los quiere (...) Tenemos como antecedentes un Vicente Fox que no hizo más que urdir las marañas para poner en riesgo la soberanía nacional. Un Felipe Calderón que dejó más de 200 mil muertos regados en todos los lugares, en todos los pueblos de México.

"Y lo que se vive ahora de inseguridad, es consecuencia de lo que protegieron esos gobiernos criminales, nefastos, lavadores de dinero y que muchos de ustedes hicieron las campañas lavando el dinero del narcotráfico. Y no se hagan pendejos porque así fue", dijo la senadora.

En su intervención, la morenista refirió que con estas reformas se impulsa la participación ciudadana y la democracia directa.

En marzo pasado, Lucía Trasviñas pidió a los senadores no caer en descalificaciones, pero llamó a sus adversarios "sátrapas y ratas" para rematar con "no les tengo miedo cabrones".