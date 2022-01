"No se hará remodelación del Azteca si la gente no está de acuerdo", asegura Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló a los habitantes de Coyoacán que revisarán el proyecto arquitectónico que se planea en el estacionamiento del Estadio Azteca, para analizar si se realiza o no, pero que no van a afectar a los habitantes de esa zona.

Lo anterior luego que vecinos de la colonia Ajusco colocaron lonas en donde desaprobaban dicho proyecto, el cual plantea la construcción de un hotel y plazas comerciales, así como un estacionamiento.

"No vamos a hacer nada si la gente no está de acuerdo, lo más importante es que haya información", comentó la mandataria en medio de los aplausos de los vecinos que acudieron a la entrega de una nueva sede de Pilares, en la alcaldía Coyoacán.

Hotel, centro comercial y escenarios flotantes; así es el megaproyecto de remodelación del Estadio Azteca

Comentó que es importante que los vecinos escuchen el proyecto y que opinen para saber qué es lo que se puede modificar.

"Y si no, no se lleva a cabo, y si se realiza, hay que ver cómo. Pero nunca vamos a actuar en contra de la gente", mencionó.