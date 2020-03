No se iniciarán acciones legales por vandalismo en marcha: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar del paro nacional de mujeres convocado para este lunes, el gobierno federal está funcionando y prevé que esta manifestación no tendrá gran impacto en el aspecto económico.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recalcó que aquellas mujeres que trabajen en el gobierno federal y decidan sumarse a la protesta no tendrán ninguna represalia.

"El gobierno está funcionando, ¿saben por qué está funcionando? Porque el pueblo, me ayudan a empujar al elefante (la burocracia) reumático, mañoso; me ayuda la gente, no se podría gobernar sin el apoyo del pueblo; con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, seguimos avanzando, y vamos a seguir avanzando".

-"¿Tendrá un efecto en la economía?", se le preguntó.

-"Depende, si nosotros nos apoyamos en la gente, y se están entregando los beneficios de los beneficios de los programas sociales, no pasa nada; hay que ver qué pueda suceder con las empresas, pero yo creo que no es de gran impacto. Ese es mi punto de vista, hay qué ver qué sucede mañana", contestó.

López Obrador informó que no tiene el reporte de cuántas trabajadoras faltarán a laborar en el gobierno federal, "pero nosotros manifestamos que son libres las mujeres que trabajan en el gobierno federal; queremos que sean libres todas las mujeres, es nuestra convicción, libertad completa y decidan de acuerdo a su criterio, y a su responsabilidad".

"Más tarde vamos saber cuántas no asistieron a trabajar, desde luego no va a haber represalias para nadie. Hay mujeres como Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, (quien es) licenciada, ministra, abogada, está trabajado".

"Lety Ramírez, encargada de Atención Ciudadana, está trabajando porque hay que atender a la gente, pero vamos a informar después, siendo también respetuosos también de las que no decidan participar, y además sería bochornoso dar a conocer quienes no acudieron", dijo.

Actos de violencia son aislados

Tras las protestas que se registraron ayer en diversas partes del país por el Día Internacional de las Mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de que hubo actos de violencia aislados no hubo represión, "y no se cayó en la trampa de la provocación", a la par de señalar que hay dos tipos de feminismos: uno legítimo que lucha por los derechos de las mujeres y otro, que busca que su gobierno fracase y no se consuma la cuarta transformación.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal felicitó a los cuerpos de seguridad, en su mayoría mujeres, que estuvieron cubriendo la marcha que, indicó, que no se iniciará ninguna acción legal contra aquellas participantes que hayan realizados acciones violentas.

"Ayer hubieron marchas en casi todos los estados del país, en general, sin problemas, solo tuvimos algunos actos de provocación y violencia en la manifestaciones de la Ciudad de México, pero muy aislados, pero no de la inmensa mayoría de las participantes.

"Grupos que quisieron provocar y afortunadamente los encargados del orden también en su mayoría mujeres, resistieron y no cayeron en la trampa de la provocación de la violencia. Quiero felicitar a todas las mujeres participaron en el movimiento de ayer, en la conmemoración del Día de las mujeres y hacer un reconocimiento a las encargada de evitar las violencia que resintieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa".

"Incluso resultaron algunas heridas, pero no hubo represión, no se puede hablar el día de hoy de un estado represor, nunca el Estado en esta nueva etapa va a reprimir al pueblo (...) No hubo represión, hubo hechos aislados, pero no pudieron los conservadores articularse, siguen sin poder agruparse para formar todo lo que conocemos como reacción".

"También considero que no debe de llevarse a cabo ninguna acción en contra de las que actuaron con excesos porque no queremos que se utilice como pretexto este movimiento, el cual tiene varias aristas: es un movimiento que legítimamente lucha por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobretodo, que no pueda consumarse la cuarta transformación de la vida pública de este país. Es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte".

Indicó que su administración seguirá con la transformación del país y "siempre conduciéndonos con respeto a las garantías y a los derechos de los ciudadanos, sobretodo en no caer en ninguna provocación para no caer en represión".

"Vamos a seguir adelante con la transformación del país y siempre conduciéndonos con respeto a las garantías y a los derechos de los ciudadanos, sobretodo en no caer en ninguna provocación para no caer en represión; no va haber represión, esto que quisieran nuestras adversarios para poder tenerle elementos, no lo van a lograr, no solo para no darles motivos, sino por convicción", agregó.

"Venimos de la lucha por muchos años y no queremos la represión para nadie, somos, repito, diferentes", dijo.

Ya "no hay impunidad" en acoso: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante las denuncias de acoso sexual que se han presentado contra mujeres en instituciones públicas, su gobierno está actuando, "y no hay impunidad", debido a que, señaló, a diferencias de administraciones pasadas, la seguridad pública ya no está a cargo de funcionarios como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y ahora detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico.

"En todos los casos se están dando seguimiento, están actuando, no hay impunidad no se protege a nadie y eso lo vamos a seguir haciendo; esa es otra diferencia, ya esta materia de la protección de la seguridad pública ya no está en manos de gente como (Genaro) García Luna. Ya es distinto".

"No hay impunidad, no se permite, no se permite la corrupción, no se permite la impunidad, la represión, no se permite la tortura, no se censura a los medios de comunicación al contrario, ahora se usa la libertad de prensa a plenitud, no se negocia como era antes".

Este lunes, EL UNIVERSAL informa que las oficinas públicas se han convertido en espacios hostiles, debido a que información obtenida a través de solicitudes de información revela que durante el primer año de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo 766 quejas y denuncias por acoso sexual en 71 instituciones.

Los casos presentaron un leve aumento respecto al último año de gobierno del exmandatario federal Enrique Peña Nieto, cuando se presentaron 713 reportes por este tipo de incidentes.

El mandatario indicó que su gobierno exhibirá a los servidores públicos que incurran en este delito, y "vamos a estar señalando a los servidores públicos y todos tiene que ayudar, en estos casos que venga alumna y venga a plantear que el ministerio público, que el juez, no está dándole curso a una denuncia o archivo una denuncia".

"¿Cómo vamos nosotros a estar solapando a corruptos, a gente ineficiente? No, que la autoridad correspondiente investigue, pero es una presión el que denunciemos, eso ayuda mucho, entonces así vamos a responder".