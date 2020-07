"No se le debe a las entidades", asegura AMLO

Irapuato, Gto.- Sobre la reducción de aportaciones y participaciones federales durante el primer semestre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hay un mecanismo de compensación cuando hay desequilibrios financieros, por lo que se dispone de 60 mil millones de pesos para resarcir a las entidades, aunque no será suficiente.

Este miércoles, El Universal dio a conocer un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados que señala que la Federación dejó de entregar a las entidades más de 18 mil millones de pesos en los primeros cinco meses de 2020.

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Federación no tiene ninguna deuda con los gobiernos estatales, y manifestó que "estamos al corriente. Si se les debiera, no se dejan; o sea, estarían además ejerciendo su derecho de presentar controversias, diciendo: ´La Federación no nos entrega lo que nos corresponde´.

"Ahora estamos resintiendo más, sobre todo en lo que es el IVA, ha habido una disminución en términos reales, no así en el Impuesto Sobre la Renta, esto puede significar una disminución en el monto de las participaciones a los estados; sin embargo, en el mismo presupuesto autorizado por la Cámara hay un mecanismo de compensación cuando hay desequilibrios financieros y se dispone de 60 mil millones de pesos. De todas maneras, no va a ser suficiente, van a faltar recursos", dijo.

En 2023 México

será autosuficiente

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que será hasta 2023 cuando México podría ser autosuficiente en materia energética.

Acompañado del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y tras supervisar los trabajos de rehabilitación de la refinería localizada en esta comunidad, López Obrador indicó que para esa fecha, las seis refinerías que existen en el país, más la que actualmente se construye en Dos Bocas, Tabasco, podrán refinar más de un millón 500 mil barriles diarios.

"En cuanto a tiempo, pensamos que en el 2023 ya vamos a poder ser autosuficientes, porque las seis refinerías tienen que procesar un millón 200 mil barriles diarios, ese es el plan para el 2023.

"Y ya para el 2023 va a estar en operación la nueva refinería de Dos Bocas, con capacidad para 340 mil barriles, de modo que ya vamos a estar en un millón 500 mil barriles, un poco más procesando en México, nos va a faltar a lo mejor procesar 100, 200 mil barriles adicionales para lograr la autosuficiencia", declaró.