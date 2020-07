No se le debe nada a los estados en recursos de la Federación: AMLO

Luego de que EL UNIVERSAL informara que un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señalara que el gobierno federal dejó de entregar a las entidades más de 18 mil millones de pesos en aportaciones y participaciones federales durante los primeros cinco meses de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se tiene ninguna deuda con los gobiernos estatales y se está corriente en esta materia.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la 12 Región Militar, el titular del Ejecutivo federal señaló que si el gobierno federal tuviera deuda con las entidades, los gobernadores no se dejarían y estarían presentando controversias exigiendo a la Federación los montos que le corresponden.

"No tenemos una deuda con los gobiernos estatales, estamos al corriente. Si se les debieran no se dejan, estarían ejerciendo su derecho de presentar controversias diciendo que la Federación no nos entregan lo que no nos corresponde", dijo.

"No hemos dejado de cumplir con lo que establece la ley, a partir de esos ingresos se les transfiere los recursos en los estados. Cuando hay una crisis disminuye la recaudación de impuestos; en el primer trimestre, la recaudación no disminuyó. Ahora estamos resintiendo, sobre todo en el IVA, ha habido una disminución, no así en el ISR. Eso puede significar una disminución, pero hay un mecanismo de compensación".

En este sentido, el mandatario, acompañado del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y de su gabinete de seguridad, informó que se disponen de 60 mil millones de pesos para compensar a las entidades, pero reconoció que "de todas maneras no serán suficientes, van a faltar recursos porque es una crisis mundial".

"Algo parecido a la crisis económica de 1929 a 1933 en Estados Unidos, que produjo una crisis mundial, hablamos de caídas en las economías de todos los países, lo más optimista es que en un país la economía caía 5%, se habla hasta de 8% de las economías.

"Nosotros esperamos que no caiga tanto nuestra economía, sobre todo el segundo trimestres del año, abril, mayo, junio, que se reflejó en pérdidas de empleo y menos recaudación", agregó.

Esta mañana El Gran Diario de México informa que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó 18 mil 456 millones de pesos menos de recursos federalizados a los estados durante los primeros cinco meses de 2020, según un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

El hueco que dejó la Federación a las haciendas locales fue por las menores transferencias que se realizaron por la vía de aportaciones (recursos etiquetados para educación, salud, seguridad e infraestructura, principalmente) y participaciones (ingresos de libre uso para los gobiernos subnacionales).

La menor actividad económica derivada del confinamiento por el Covid-19 fue determinante para que el gobierno federal obtuviera una menor recaudación tributaria y por tanto una menor caja para repartir entre las entidades.