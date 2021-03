No se ordenó investigar al Juez Gómez Fierro, sólo se tomó la queja: Zaldívar

El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que no existe ninguna investigación en contra del Juez Juan Pablo Gómez Fierro, luego de que éste otorgara un amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el Presidente López Obrador.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el Ministro detalló que aunque actualmente no existe una investigación abierta, el área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) está analizando si hay elementos para que en su caso, proceda a abrir una investigación, y que de lo contrario ésta, será desechada.

"No se ha ordenado una investigación, ni se ha abierto. Lo que se ha hecho es turnar esa queja, es normal que lleguen documentos donde se establecen determinadas acciones sobre juzgadores, quejándose de su labor. Se turna al área correspondiente, en donde se hace un análisis preliminar y si hay indicios que puedan generar el abrir una investigación sin que se implique que se está prejuzgando sobre la responsabilidad de un juzgador o juzgadora y en caso de que no haya elementos, se desecha", explicó Zaldívar.

Asimismo, el Ministro reiteró que el Poder Judicial está actuando con independencia, autonomía y aseguró que está garantizada la división de poderes.

"Está garantizada la división de poderes, pues las manifestaciones que viene haciendo el Presidente sobre los jueces no sería necesaria si no habría división de poderes, si no habría independencia judicial, el Presidente podría salir a descalificar sus funciones. Tan está garantizado que se está realizando", expresó en entrevista.

Ante los señalamientos de López Obrador sobre si la decisión del Juez es producto de una "intromisión", el Ministro Arturo Zaldívar negó que se trate de eso, ya que "esto sucedería siempre y cuando el Poder Judicial actuara derivado de lo que se dice y establece en otros poderes". Y agregó que parte de la labor de los jueces es resistir cualquier tipo de "manifestaciones políticas, manifestaciones, juicios mediáticas en su contra".

Por último, Arturo Zaldívar dijo al periodista que lo que a él le toca es garantizar que los jueces puedan resolver sus asuntos con autonomía y comentó que no puede opinar sobre la decisión del Juez Gómez Fierro, debido a que le corresponde al Tribunal Colegiado de Distrito determinar si su fallo es acorde a derecho o no.

Este viernes, el Juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió por tiempo indefinido la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las empresas privadas.

El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concedió las primeras suspensiones definitivas que ponen en pausa los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que el Presidente envió como iniciativa preferente y que fue avalada en días pasados por el Congreso de la Unión.

El Juez precisó que la medida cautelar debe tener efectos generales, ya que si sólo beneficia a algunos particulares, les estaría otorgando una ventaja competitiva frente otros y afectaría la competencia y el desarrollo del sector eléctrico.

La resolución no es el último momento en esta parte del litigio, pues el Gobierno aún puede ser interponer un recurso de queja para que sea analizada por un Tribunal Colegiado en la misma materia.

En días anteriores, López Obrador ha solicitado que se investigue al Juez y apenas ayer difundió que un Tribunal le había corregido previamente una resolución debido a que le extendió a particulares que no la habían solicitado.