No se permitirán marchas del Día del Trabajo en la CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que no se permitirán manifestaciones el primero de mayo con motivo del Día del Trabajo por la contingencia sanitaria del Covid-19.

En videoconferencia de prensa, dijo que la Secretaría de Gobierno, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, ha tenido diálogo con organizadores de las manifestaciones para que no se realicen.

Asimismo, hizo un llamado a no realizar festejos por el 30 de abril, día del niño, así como el 10 de mayo, conmemoración por el Día de la Madre. Adelantó que Secretaría de Cultura está realizando acciones respecto a esos días.

Movilidad en la CDMX

Respecto a la movilidad en la capital del país, Sheinbaum Pardo dio a conocer que la reducción de tránsito vehicular bajó hasta en un 75 por ciento.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro la afluencia de pasajeros disminuyó en un 80 por ciento y la Red de Transporte de Pasajeros de la ciudad (RTP) registró una reducción de 60 por ciento.

En otro tema, informó del fallecimiento de 307 capitalinos a causa de covid-19, 685 personas se encuentran intubadas y la ocupación hospitalaria está en 43 por ciento.