No se prevé la cancelación de elecciones por Covid-19: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, anunció que no se prevé la cancelación de las elecciones para el próximo 18 de octubre en Hidalgo y Coahuila por Covid-19, y reveló que el Instituto Nacional Electoral (INE) constituyó un comité asesor científico para establecer protocolos que disminuyan el riesgo de contagio durante los periodos electorales.

"El INE es autónomo y también lo comentamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ratificó la idea que nos formamos, de que no tenemos que interferir con las disposiciones legales del proceso electoral", señaló.

Resaltó que el Consejo General del INE tomó en cuenta el riesgo epidémico, por lo que constituyó un comité para recibir asesorías sobre qué previsiones habría que tener para disminuir el riesgo de que las personas se contagien durante el periodo electoral.

"El INE, a través de su presidente, Lorenzo Córdova, ha estado en contacto con la Secretaría de Salud y me parece que de una manera muy cuidada tomaron en cuenta el riesgo.

"Nos preguntó el presidente sobre el riesgo, nuestro juicio es que el INE hizo un buen trabajo de preparación, las disposiciones no me toca a mi mencionarlas, ni al gobierno federal, las específicas de la organización de elecciones, pero conocemos que tomaron previsiones para que el riesgo sea menor, incluidas las campañas, dejemos que el INE lo haga público, pero dejó la impresión al gobierno de que se cuidaron bien los aspectos de salud", refirió.

López- Gatell agradeció al INE por darle a conocer a la Secretaría de Salud los protocolos que construyó el comité asesor, y descartó que se cancelen los comicios como consecuencia de la pandemia por Covid-19.

"Se nos preguntó si no sería más conveniente con base en la Ley de salubridad que la secretaría de Salud, que está facultada para hacerlo, dispusiera cancelar los periodos electorales, analizamos el contexto, los pro, los contra, y agradecemos la amabilidad del INE que nos hicieran de nuestro conocimiento los protocolos de este comité, nos percatamos que era una previsión muy bien cuidada y les respondimos que nos parece adecuado implementarlo", apuntó.

Por último, el funcionario comentó que posiblemente, para cuando inicie el proceso electoral, el riesgo por el nuevo coronavirus habrá disminuido.

"La previsión es que para las campañas, el riesgo será menor, pero bueno, en el momento en que tengan concreción y se verifiquen las actividades relativas a las campañas, habrá un riesgo menor y es donde se acoplan las decisiones de la secretaría de Salud con las específicas el proceso electoral y que están a cargo del INE", dijo.